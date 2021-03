Tra i temi della gara di stasera tra Juventus e Lazio ce n'è uno inerente a Luis Alberto. Il Mago, come riporta Il Corriere dello Sport, è ancora a secco di assist. Il numero dieci biancoceleste la scorsa stagione aveva vinto la speciale classifica dei passaggi vincenti raggiungendo quota 15, uno in più dell'amico Papu Gomez (finito al suo tanto amato Siviglia).



Il dato che fa clamore in questo 2020/21 però è che Luis Alberto in Serie A è ancora a quota 0. Al momento un solo passaggio vincente in Champions contro il Bayern Monaco. Va anche detto però che il Mago ha ritrovato grande spolvero sotto porta, visto che è il secondo marcatore stagionale dei biancocelesti a quota 7 dietro al solito Ciro Immobile (14). Che l'Allianz Stadium non sia lo stadio giusto dove ripartire anche con gli assist? Luis Alberto e la Lazio ci sperano.