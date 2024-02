Lazio, Luis Alberto: 'Bayern? Il Leverkusen insegna'

Lo spettacolo dello Stadio Olimpico e il Bayern di fronte: la Lazio è pronta a vivere una serata ad altezza Champions League. E Luis Alberto, ai microfoni di Prime Video, parla così a pochi minuti dall'andata degli ottavi di finale.



PREFERITO DI SARRI - “Lui preferisce più un trequartista di inserimento. Ma questa è una domanda più per lui che per me, io sono quello che sono da sempre, un trequartista puro. Magari un po' vecchia scuola ma poi dipende anche da quello che chiede un allenatore. Gioco a centrocampo con meno libertà e più sacrificio rispetto a un trequartista puro".



LE PAROLE DI IMMOBILE - "Immobile ha detto che dobbiamo essere folli, penso lo abbia fatto per dire a tutti di non avere paura. Per giocare la Champions bisogna avere la testa libera. Dobbiamo guardare a quello che ha fatto il Leverkusen, anche se giocano con un altro modulo e sono in un momento di fiducia incredibile: è la squadra che ancora non ha mai perso in Europa".



FARE LA NOSTRA PARTITA - "Noi dobbiamo fare la nostra partita, giocare con personalità senza paura, sapendo che è difficile. Sarà una partita di sacrificio e soprattutto di compattezza perché se lasciamo a loro, con i giocatori che hanno, posso farci male. Dobbiamo giocare come sappiamo”.