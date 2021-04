Come anticipato alla vigilia e a qualche ora dal match, non era in dubbio Lazio avrebbe atteso fino alla fine dei segnali positivi dalla caviglia di Luis Alberto. A quanto pare, il numero 10 biancoceleste ce la fa. Ecco la formazione ufficiale anti Napoli:



Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Farris.