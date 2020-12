Luis Alberto, trequartista della Lazio, in gol ieri nel ko contro il Milan, torna sul match con un post su Instagram: "Ieri avremmo meritato di più, è stato un match molto combattuto e ci abbiamo provato fino alla fine...non ci resta che imparare da partite così e andare avanti lavorando sempre più duramente. Dall'altro lato spero che passiate dei bei giorni con le vostre famiglie e sempre rispettando ogni protocollo di sicurezza. Non bisogna abbassare la guardia per il Natale. Buone feste a tutti!!".