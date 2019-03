Gol con dedica speciale per Luis Alberto. La Lazio ha appena firmato il raddoppio contro il Parma: dal dischetto Luis Alberto trasforma e va a festeggiare verso la panchina. Gol che vale doppio, perché lo spagnolo ha una dedica speciale da fare: corre a prendere una maglia in panchina, c'è scritto: 'Forza Guido'. Il gol è per Guido Guerrieri, il terzo portiere biancoceleste, colpito negli ultimi giorni dalla perdita del papà Andrea.