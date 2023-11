Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla così a Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Celtic: "Questa è la competizione più bella del mondo e abbiamo la possibilità di qualificarci già oggi agli ottavi. Dobbiamo mostrare un'altra faccia rispetto a sabato, per la nostra gente".



In Champions League avete più motivazioni che in campionato?

"Siamo venticinque, siamo tutti diversi. Sappiamo che in ogni competizione c'è bisogno di mettere la testa su ogni partita, se non siamo al 100% non battiamo nessuno".



Stasera sogna il primo gol in Champions?

"Sarebbe bellissimo fare un gol oggi, è anche il compleanno di mia mamma. Ma l'importante sono i tre punti".