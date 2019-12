Luis Alberto è il miglior assist-man d'Europa, con 11 passaggi decisivi per i compagni. Fondamentale per la sua Lazio e per Inzaghi, in estate poteva andare al Siviglia: come scrive la Gazzetta dello Sport, gli andalusi hanno provato a riportarlo a casa, ma proprio il tecnico biancoceleste è riuscito a trattenerlo.