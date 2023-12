In casa Lazio scoppia un nuovo caso Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è alle prese con un'infiammazione agli adduttori che da novembre lo sta condizionando. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il rendimento ingrigito sul campo è stato accompagnato da una certa insofferenza nel rapporto con i compagni di squadra dopo qualche giocata non andata a buon fine. È successo soprattutto una settimana fa, nel k.o. di Madrid contro l'Atletico. Tensioni che hanno raschiato gli umori dello spogliatoio. Un ritorno al passato che sembrava superato.



A settembre il Mago ha compiuto 31 anni: difficile trovare corteggiatori sul mercato pronti a offrire le cifre della Lazio. Ma il futuro potrebbe non essere più blindato. La Lazio sta pensando al ringiovanimento dei ranghi. Luis Alberto leader discontinuo non sarebbe più un faro imprescindibile della squadra. Una situazione tale da alimentare nuovi malumori nel fantasista. Così in estate un'offerta per tornare in Spagna potrebbe riaprire vecchi scenari.