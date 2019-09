Secondo il Messaggero odierno, quello della Lazio è il centrocampo titolare migliore della Serie A: Leiva, Luis Alberto e Milinkovic garantiscono corsa, intelligenza, tecnica raffinata e potenza. Dopo tante polemiche e lunghe voci estive, è arrivato il momento per Luis Alberto di riprendersi la Lazio. Con la possibilità di rinnovo: ha parlato con Lotito e Tare.



RINNOVO LUIS ALBERTO - I due dirigenti gli hanno promesso l'adeguamento, ma mai più una parola fuori posto, niente uscite pro-Siviglia. Una promessa per il rinnovo. Dovrà meritarsi sul campo la firma, ed è già in cima alla classifica degli assist. Ha anche corretto il risultato del derby, decisamente troppo sfavorevole per la Lazio. E ora la Spal: proprio al "Paolo Mazza" ha segnato uno dei suoi gol più belli in Serie A. E sogna di ripetersi.