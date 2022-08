Il Mago freme per l'inizio della stagione. Archiviate quasi del tutto le speranze di tornare al Siviglia, Luis Alberto prova a lasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni e sui social scrive: "Non vedo l’ora di ricominciare a giocare".



Sarri ieri in conferenza stampa ha detto che : "Negli ultimi tre o quattro giorni, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto partecipe”. Cerca il rilancio personale il numero 10 della Lazio. Alle sue bizze il mondo biancoceleste ormai ha fatto il callo e allora ecco che gli oltre 42mila dell'Olimpico oggi saranno pronti ad applaudirlo, se regalerà loro qualcuna delle sue giocate. Anche partendo dalla panchina, come sembra probabile, questa sera.