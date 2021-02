Continua la preparazione della Lazio allo scontro diretto di domenica sera contro l’Inter a San Siro previsto alle 20:45. Quest’oggi appuntamento sul campo centrale di Formello, di nuovo alle ore 15:00. Inzaghi ha subito tirato un sospiro di sollievo visto che Luis Alberto, ieri dolorante all’adduttore, ha iniziato (e concluso) la seduta col resto della squadra. Mago ok, ma non Acerbi.



Il difensore biancoceleste, uscito affaticato dalla seduta di ieri pomeriggio, è stato gestito anche oggi. Domani è atteso in gruppo, così come Akpa Akpro. Il centrocampista ivoriano oggi ha lavorato a parte: conduzione del pallone con variazione di ritmo e leggeri allunghi per lui.



ALLENAMENTO AD ALTA INTENSITÀ AGONISMO - Per la squadra corsetta blanda e torello durante il riscaldamento. Poi, largo alla forza. Hanno lavorato quasi tutti con gli elastici tranne Cataldi e Radu. Questi ultimi hanno effettuato un circuito ad hoc con i pesi per rinforzare la muscolatura spesso acciaccata. La seduta pomeridiana si è conclusa con una partitella a tre squadre.



A vincere sono stati i fluo, i quali hanno festeggiato esultando come in una gara ufficiale e facendo una foto dopo il triplice fischio. Immobile, uscito sconfitto con gli arancioni, ha calciato un ostacolo dal nervoso. La reazione del bomber biancoceleste è proprio ciò che vuole Inzaghi: massima intensità e voglia di vincere, anche in un semplice allenamento del giovedì. Oltre ad Acerbi non si sono visti i due lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe.