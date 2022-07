Aria d'addio per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2025, ha chiesto la cessione, spinge per tornare in patria, al Siviglia. Lotito, che già l'estate scorsa aveva respinto un tentativo di Monchi, è di nuovo a un bivio, accontentare un giocatore che ha voglia di riabbracciare il club nel quale è cresciuto o fargli rispettare il contratto, con il rischio di far gestire a Sarri un giocatore scontento. Molto dipenderà dall'offerta che arriverà nei prossimi giorni, che si preannunciano molto caldi.



LA SITUAZIONE - Lotito valuta l'ex Liverpool almeno 25 milioni di euro, il Siviglia vuole spendere di meno, ma presto potrà contare su un tesoretto derivante dalla cessione di Jules Koundé al Chelsea, pronto a investire 50 milioni di euro più bonus. Luis Alberto aspetta novità, fiducioso che questo possa essere l'anno giusto per tornare a casa, in caso di addio la prima scelta della Lazio è Ivan Ilic del Verona.