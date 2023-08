Dopo una trattativa molto lunga, è arrivata in questi minuti la svolta definitiva: Luis Alberto ha firmato e ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio. Il centrocampista spagnolo ha prolungato il proprio accordo con il club di Lotito fino al 2028, andando a guadagnare 4 milioni netti più bonus per i prossimi anni in biancoceleste.



LA SVOLTA - Arrivato alla Lazio nel 2016, Luis Alberto resterà ancora a lungo nel club capitolino. Lo spagnolo aveva un contratto in scadenza nel giugno 2025 e, nel corso di questa ultima sessione di mercato estiva, è stato cercato anche da alcuni club dell'Arabia Saudita. Tuttavia, l’ex Liverpool ha scelto di restare alla Lazio e proseguire la sua carriera in biancoceleste.