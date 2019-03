Luis Alberto è tornato a splendere e giocare come non accadeva da tempo, trasformandosi nell'arma in più che può aiutare la Lazio a raggiungere il quarto posto. Il centrocampista spagnolo ha rilasciato una lunga intervista ad AS, durante la quale ha parlato del il modo in cui è tornato in forma e del suo sogno, ha poi rilasciato il suo pronostico sulla vittoria della Champions League e una dichiarazione sull'ex Ds della Roma Monchi.



COME SONO TORNATO AI MIEI LIVELLI:"Soprattutto i primi mesi sono stati molto strani, giocavo con problemi che mi trascinavo dallo scorso campionato. Da dicembre tutto è cambiato grazie al lavoro e al mio personal trainer. La nuova posizione in cui mi sta schierando Inzaghi mi ha permesso di riacquistare continuità. Spero tanto di qualificarci in Champions".



IL MIO SOGNO: Spero di ricevere la chiamata di una squadra come le 'Merengues' un giorno. Per il momento penso a concentrarmi per conquistare la Champions con la Lazio, l'ho promesso a Igli Tare".



PRONOSTICO CHAMPIONS: "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juventus è la favorita per la vittoria finale".



MONCHI: "Credo che Monchi sia il miglior direttore sportivo al mondo. Non chiuderò mai la porta al club dei miei colori: il mio futuro dipende dalla Lazio, qui sono molto felice".