In casa Lazio nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni dei calciatori ai box: Lulic è out, Acerbi e Marusic provano il recupero per la sfida con l’Atalanta. Sotto osservazione anche Luis Alberto, sostituito nell’ultima gara per un problema all’inguine: l’obiettivo è riaverlo a disposizione per il prossimo match, ma al momento è in dubbio.