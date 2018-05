Luis Alberto non ci sta. Dopo aver postato su Instagram le immagini della sua riabilitazione, con la frase "nulla è impossibile", è volato in Andalusia, a Siviglia.



NIENTE CALCIOMERCATO - Niente calciomercato, lo spagnolo ha promesso amore alla Lazio, rinnovando il suo contratto. L'obiettivo del giocatore è tornare il 20 maggio, nell'ultima sfida contro l'Inter, decisiva per l'ingresso in Champions: il percorso di riabilitazione scelto passa per Siviglia. Il centrocampista le sta provando tutte, vuole regalare ad Inzaghi ancora assist e magie.