Tante voci di mercato per Luis Alberto, che vorrebbe lasciare l'Italia e la Lazio per trasferirsi al Siviglia. Monchi ha fatto scelte diverse puntando su Isco, e così lo spagnolo ora è concentrato solo sui biancocelesti: "Inizia una nuova stagione. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare" ha scritto sui suoi profili social.