Ha dato un forte pugno alla bandierina nel momento in cui Simone Inzaghi lo ha sostituito. Luis Alberto non ha preso il cambio al 65', quando al suo posto è entrato Akpa Akpro. Lo spagnolo non ha brillato, l'allenatore lo ha sostituito e poi appena è arrivato in panchina gli ha rifilato un paio di occhiatacce. Grande nervosismo per Luis Alberto, calmato dai compagni in panchina.