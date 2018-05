Luis Alberto non ci sta. Il centrocampista spagnolo non riesce a credere che che quella contro l'Atalanta sia l'ultima partita della sua stagione il suo post su Instagram parla chiaro: "Mi rifiuto di pensare che questa sia l'ultima immagine della stagione, lotterò fino alla fine". Il riferimento, chiaro, all'immagine postata su Instsgram: il talento ex Liverpool a terra, sofferente. Nei prossimi giorni Il centrocampista dovrà affrontare alcuni accertamenti medici che chiariranno l'entità del suo infortunio. Contro il Crotone non ci sarà, contro l'Inter Tutto dipenderà dal dall'esito degli accertamenti. Luis Alberto spero di farcela, non dipende solamente da lui.