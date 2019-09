Luis Alberto, trequartista della Lazio, ha parlato al canale tematico del club nell'immediata vigilia della sfida al Parma: "Sarà una partita importante, dovremo preservare la stessa prestazione per l'intera gara. Sappiamo quello che stiamo facendo, non c'è stato bisogno di alcun confronto. Non contano le prestazioni individuali, ma solo i tre punti".