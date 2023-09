L'ennesima sconfitta della Lazio - arrivata per mano del Milan - getta preoccupazioni all'interno dell'ambiente biancoceleste. Di questo ha parlato Luis Alberto nel post partita ai microfoni di Sky, tentando di individuare le difficoltà che hanno inciso sul risultato:



"Nel primo tempo siamo stati coperti, nella ripresa abbiamo fatto peggio, purtroppo non era facile perché avevamo un avversario forte contro. Milan squadra forte lo sappiamo, in uno stadio così ci hanno messo pressione. Come migliorare? Credere e lavorare tanto".