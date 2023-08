Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, il centrocampista Luis Alberto ha analizzato la sconfitta contro il Genoa:



"Penso che sia mancato l’entrare in partita meglio, dobbiamo fare gol, la squadra ha provato, era difficile perché dopo il gol, loro si sono messi dietro, c’era poco spazio. È mancato fare gol, dobbiamo stare tranquilli, non ci aspettavamo di iniziare così ma manca tanto, dobbiamo essere sereni. Con il Lecce è tutta colpa nostra, abbiamo giocato male, dobbiamo imparare che non si deve giocare mai così. Oggi perché questo è il calcio. Se devo perdere preferisco perdere come oggi. Io sono a disposizione della squadra, quello che mi chiede il mister cerco di farlo al meglio, delle volte peggio. Alla fine loro si ritrovano con un gol e quando si mettono dietro è difficile trovare spazio, leggere il momento di inserimento, mancava pochissimo per far gol. Non possiamo cadere in depressione, arriva anche la Champions. I nuovi devono ancora capire come giochiamo noi e inserirsi. Napoli? Sappiamo sia difficile ma ci abbiamo vinto l’anno scorso lì. Dobbiamo fare una partita perfetta. Può essere un punto per iniziare con una buona mentalità e prendere fiducia. Arbitro? Non lo so, non mi è piaciuto il suo comportamento, non voglio entrare in merito, non può essere che fanno 6 falli a Zaccagni e non prendono un giallo. Non possiamo dire però che abbiamo perso per l’arbitro”.