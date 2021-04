Continua a destare qualche preoccupazione la caviglia destra di Luis Alberto. Il Mago da sabato scorso (partita contro lo Spezia) ancora non si è visto in campo. Tante sedute di fisioterapia, sia in casa col fisioterapista di fiducia, Ruben Pons Aliaga, sia nel Lazio Training Center. La caviglia ancora scricchiola, ma come riporta Il Messaggero, il numero 10 spagnolo non vuole mancare contro l'Hellas Verona. Così come Patric. Ai box per dei problemi alla schiena, il classe '93 è l'unica carta che eviterebbe l'arretramento di Marusic in difesa qualora dovesse rientrare.