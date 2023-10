è il Deus ex Machina della. Come mostrano i dati della sua heat map della gara di ieri, il centrocampista spagnolo è stato ovunque in campo. Non solo ha propiziato il gol del vantaggio, rubando palla a Tressoldi, e siglato il raddoppio con lo scavetto ( 50° gol in biancoceleste), ma ha anche aiutato la squadra in ogni situazione con o senza palla. Era arrivato alla sosta scarico fisicamente. Anche nell'ottima prestazione contro l'Atalanta, il suo rendimento era andato calando nei minuti finali.consapevole della sua importanza quest'anno nello scacchiere di Sarri.Il numero 10 a Reggio Emilia ha dato continuità alla manovra di centrocampo e garantito una costanza di rendimento per tutti gli 80 minuti in cui è rimasto in campo. Fosse dipeso da lui non sarebbe mai uscito, ma le sue lamentele per le sostituzioni ormai non fanno più notizia. Anche perché poi è lui stesso a sdrammatizzare : "Non mi piace essere sostituito quando mi diverto".