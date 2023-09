Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atletico Madrid nell'esordio in Champions League: "Credo che il pareggio valga quanto una vittoria. Penso che abbiamo meritato di più oggi. Abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Avevamo preso un gol con un tiro che forse sarebbe andato fuori. La squadra è stata sempre in partita e nel calcio c’è il momento in cui arriva qualcosa".



IL GOL DI PROVEDEL - "Provedel mi conosce bene. L’ho visto subito nello spazio e ha fatto un gol bellissimo".



MOMENTO PERSONALE - "Oggi volevo fare bene per la squadra e per me stesso. Meritiamo di stare in Champions League. Oggi la squadra ha fatto benissimo, ci sono delle cose da aggiustare. Ma questa partita è quella della ripartenza. Sabato dobbiamo essere cattivi come oggi e vincere. Adesso serve fare punti in Serie A".