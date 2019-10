La Lazio prosegue nell'operazione rinnovi e ora rimane solo un big da blindare: Luis Alberto. Il contratto del Mago spagnolo scade nel 2022 e già verso la fine dello scorso mercato estivo c'erano stati primi contatti per intavolare il discorso. E proprio lì è stato stretto il patto per il futuro: secondo Il Corriere dello Sport, Lazio e Luis Alberto torneranno ad affrontare il tema solo nel 2020, al termine della stagione. Questa soluzione darà l'occasione al giocatore di avere più forza contrattuale sull'ingaggio: con una stagione ad alti livelli e i biancocelesti in Champions, Luis Alberto potrebbe strappare un contratto da oltre 2 milioni di euro a stagione, in linea con gli stipendi di Correa e Leiva (2,2 più bonus), Milinkovic (3 più bonus) e Immobile (3,2 più bonus).