Premiato per la seconda volta giocatore del mese, Luis Alberto sta conquistando tifosi ed addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni e alle sue giocate. Il fantasista spagnolo è "il mago dei premi", come riporta il Corriere dello Sport, e a breve potrebbe riceve ulteriore ricompensa. Stavolta da Lotito.



RINNOVO LUIS ALBERTO -Non solo premi, Luis Alberto si sta guadagnando anche importanti riconoscimenti da parte della società: il Mago potrebbe firmare un ricco rinnovo contrattuale. Dopo i rinnovi di Caicedo, Immobile, Milinkovic e Correa, è pronto a prolungare anche il quinto tenore biancoceleste. Per lui è pronto un contratto fino al 2024 da 3,5 milioni a stagione.