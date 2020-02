Contro il Verona solo il palo lo ha fermato, due volte. Si è caricato sulle spalle la Lazio, giocando una partita da fuoriclasse: Luis Alberto è uno dei protagonisti della cavalcata della Lazio di Inzaghi, che sta spaventando Inter e Juventus.



CARICA LUIS ALBERTO - Lo spagnolo avrebbe suonato la carica: "Saliamo ancora". Non è uno di quelli che si guarda indietro, Luis Alberto vuole arrivare il più alto possibile. Sa che la Lazio può farcela, per questo non si è detto soddisfatto del pareggio contro il Verona su Instagram: “Questo pareggio sa di poco, aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta”.