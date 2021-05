Si avvicina la stracittadina. In casa Lazio è tutto pronto. Dopo la rifinitura di ieri non dovrebbero esserci grandi sorprese. Le chiavi del centrocampo biancoceleste saranno ovviamente affidate a Luis Alberto. Il Mago ha puntato la Roma, come del resto anche i suoi compagni, ma con uno stimolo in più. Come riporta Il Messaggero stamani, il calciatore spagnolo con un altro gol arriverebbe in doppia cifra in campionato, exploit riuscitogli solamente nella stagione 2017/18. Dovesse andare in rete nel derby, per Luis Alberto però non sarebbe una novità. L'ex Liverpool ha già segnato tre volte alla Roma.