Cinquantesimo assist di Luis Alberto in Serie A i sette stagioni. Come riporta una statistica realizzata da Sky Sport, con il corner pennellato ieri sulla testa di Felipe Anderson, per il gol del vantaggio iniziale contro l'Empoli, il centrocampista biancoceleste è salito in testa alla classifica degli assistman da quando sbarcò in Italia, nel 2016. Gomez e Insigne, ormai non più nel campionato nostrano, nello stesso arco di tempo hanno realizzato rispettivamente 49 e 48 passaggi vincenti. Tra gli inseguitori del Mago spagnolo ancora in attività in A ci sono invece Calhanoglu a quota 47 e Berardi 46.