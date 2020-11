In seguito a oltre una settimana di polemiche, la telenovela Luis Alberto si chiude con la presenza dal 1' a Crotone e le dichiarazioni nel prepartita. Ecco come si è espresso il numero 10 della Lazio ai microfoni ufficiali del club capitolino: "Ricordo il mio debutto da titolare con il Crotone, feci una buona partita, fu l'inizio di tutto. L'importante adesso è pensare ai tre punti da conquistare oggi, dobbiamo vincere per scalare la classifica. Il clima oggi sarà difficile, dovremo dare tutto".