Primo allenamento del 2023 a Formello per la Lazio. Sarri fa le prove generali in vista della trasferta di domani a Lecce. L'unico assente nella seduta è Mario Gila, mentre sono rientrati in gruppo Luis Alberto e Cataldi. Il tecnico toscano sorride solo a metà, perché il Mago dopo aver svolto la parte atletica e le esercitazioni tattiche si è fermato nella partitella. Al suo posto al Via del Mare giocherà Vecino. Questa la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Maruisc; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.