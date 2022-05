Un'altra pagina del complesso rapporto tra Luis Alberto e la Lazio, fuori dal campo. Sì, perché stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha fatto rientro a casa chiudendo con un turno d'anticipo la stagione in biancoceleste. Non si è allenato venerdì per alcuni problemi muscolari ed è già rientrato, indispettendo Sarri, che certamente non ha apprezzato. Assenza pesante in vista del Verona e un record personale per Luis Alberto: per quinta volta in sei stagioni salta l'ultima giornata di campionato. E anche il futuro resta sempre in bilico, il ritorno in Spagna sarebbe gradito e la sua terra lo chiama sempre...