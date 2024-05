Lazio, Luis Alberto salta l'allenamento: non convocato, è rottura

Sorpresa in casa Lazio. I. L'ex Juventus domani schiererà Zaccagni avanzato sulla trequarti con Felipe Anderson, largo a destra giocherà Lazzari, con Marusic traslocato a sinistra. A centrocampo verso la conferma il tandem Guendouzi-Kamada, partiranno dalla panchina le altre opzioni Vecino, Cataldi e Rovella. Dietro, a sorpresa, riproposto Hysaj come braccetto di sinistra della linea a tre completata da Romagnoli al centro e da Patric dalla parte opposta

Tra Luis Alberto e la Lazio il rapporto è ai minimi storici. Dopo la partita contro la Salernitana l'ex Liverpool, a Roma dal 2016, aveva annunciato la volontà di partire: "Progetto? Non so, ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte.. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di lasciare i miei stipendi ad altri".

In scadenza nel 2027, Luis Alberto non sarà liberato gratuitamente. Il patron Claudio Lotito lo ha fatto capire senza giri di parole:”. La richiesta è di almeno 20 milioni di euro. Sullo spagnolo c'è il, ma il club spagnolo non ha la forza economica per acquistarlo. In Italia piace molto al