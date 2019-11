A Siviglia gli dedicano focus, prime pagine e intere colonne: lo vorrebbero a casa. E Luis Alberto, al Siviglia, è stato vicino, almeno con la testa, perché di offerte a Formello in estate non se ne sono viste. E ora i suoi numeri parlano da soli, come riporta Lalaziosiamonoi.it: è secondo solo al belga De Bruyne per assist in tutta Europa, domina la Serie A, fa la differenza. Ma la Spagna non lo vede.



LUIS ALBERTO SENZA SPAGNA - Il ct Moreno non lo ha convocato, non lo sta chiamando con regolarità, di fatto lo spagnolo è a disposizione di Simone Inzaghi in questi lunghi giorni di sosta. Dal novembre 2017, le convocazioni non sono mai state costanti. Ora Luis Alberto punta l'Europeo, sperando che Moreno decida di chiamarlo...