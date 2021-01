Per la Lazio si avvicina il match contro la Fiorentina. In attesa di capire le condizioni di Ciro Immobile, tra le certezze per Inzaghi vi è Luis Alberto. Il Mago agirà come al solito da mezzala sinistra, stavolta al fianco di Escalante. Come riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina porta bene al numero 10. In sei precedenti infatti lo spagnolo ha totalizzato 3 gol e 4 assist. Nell'ultima sfida allo stadio Olimpico, lo scorso 27 giugno nel post lockdown fu proprio Luis Alberto a sancire la vittoria per la Lazio con un rasoterra di destro dal limite dell'area che non lasciò scampo a Dragowski.