Al termine del match tra Cluj e Lazio terminato in pareggio, i biancocelesti hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. A parlare ai microfoni di Lazio Style Channel è stato Luis Alberto: “Era importante fare la partita che abbiamo fatto, con intensità, siamo stati sfortunati nel non trovare il gol. Abbiamo fatto una partita seria, era importante qualificarci. A volte si vince a volte no, questa è la strada. C’era bisogno del tocco in più, abbiamo provato a giocare, ci sono stati degli errori tecnicamente, era normale in questo campo. La cosa più importante era mettere cattiveria e ci siamo riusciti“.