Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue parole riportate da lalaziosiamonoi.it: "Il Siviglia rappresenta la squadra del mio cuore, ciò non vuol dire che mi tirerò indietro". Sulle sue condizioni: "Sto bene, credo di essere della partita. Spero di allenarmi anche oggi nel modo migliore possibile e di giocare domani. A me piace giocare, non importa la posizione. Anche nelle altre squadre ho giocato da mezzala. La cosa importante è fare il meglio per la Lazio