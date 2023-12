Luis Alberto è di nuovo al centro delle polemiche in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo non sta rendendo come tutti si attendono dalle sue qualità. Alla base di questo calo di rendimento, di cui risente tutta la squadra, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport ci sarebbe anche una sua scarsa applicazione in allenamento nelle ultime settimane. Una situazione che non contribuisce affatto ad acquietare le tensioni che si sono accumulate per i risultati deludenti in campionato e le conseguenti critiche arrivate. Al contrario, c'è stato più di qualche battibecco con alcuni compagni.



Sarri nell'ultima gara contro l'Inter ha fatto partire Luis Alberto dalla panchina, ufficialmente per scelta tecnica legata a non perfette condizioni fisiche. Se l'atteggiamento perdurerà è probabile che la titolarità del Mago - inamovibile per tutta la prima parte del campionato - possa essere messa in seria discussione. Una situazione peraltro già vissuta in passato, agli inizi dell'era Sarri, quando il numero 10 mal digeriva le nuove richieste tattiche del tecnico. La posizione del calciatore, che ha firmato l'estate scorsa il rinnovo fino al 2027, sarà in ogni caso valutata nei prossimi mesi dal club, che per la prossima annata sembra intenzionato a rivoluzionare profondamente la rosa per aprire un nuovo ciclo.