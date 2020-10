Il faro del gioco della Lazio, ovvero Luis Alberto, è stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti in vista della sfida contro il Bologna. In attesa dell'uscita dell'intervista ufficiale, eccone un piccolo estratto pubblicato dal club capitolino:



La vittoria contro il Borussia Dortmund può essere stata la svolta stagionale come fu la rimonta contro l'Atalanta dello scorso anno?



"Speriamo di sì. Martedì abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come quella tedesca, portando a casa una vittoria fondamentale. Negli ultimi anni stiamo facendo grandi cose, dobbiamo continuare così".