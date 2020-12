Altro giorno di rifinitura in casa Lazio. La squadra biancoceleste quest'oggi è scesa sul campo Fersini per le ultime prove a Formello prima della partenza per Benevento. Riscaldamento e poi largo all'11 vs 0. Anche domani dovrebbe toccare a Reina tra i pali, ma il ballottaggio con Strakosha rimane vivo. In difesa dubbio sul centrodestra tra Patric e Luiz Felipe col primo leggermente favorito sul secondo. In assenza di Acerbi infortunato all'adduttore, il centro della retroguardia sarà affidato a Hoedt. Radu agirà sul centrosinistra per la seconda gara consecutiva. Si passa così al centrocampo.



A rischio addirittura per la trasferta ci sono Fares e Leiva, entrambi affaticati. Sulle fasce perciò straordinari per Lazzari e Marusic. Nel cuore della mediana tornerà Luis Alberto. Milinkovic agirà sul centrodestra (è in ballottaggio con Parolo), mentre starà ad Escalante sostituire Leiva in cabina di regia. Davanti con ogni probabilità Inzaghi punterà sulla coppia Correa-Immobile, anche se quest'ultimo è insidiato da Caicedo. Infine, oltre ai già citati Fares e Leiva acciaccati ed Acerbi infortunato e atteso nel pomeriggio in Paideia, quest'oggi sul manto erboso del Fersini non si sono visti neanche capitan Lulic e Muriqi, entrambi infortunati.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Luiz Felipe, Adeagbo, Parolo, Pereira, Djavan Anderson, Caicedo, Raul Moro. All.: Inzaghi.