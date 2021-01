Domani pomeriggio alle ore 15:00 la Lazio si gioca molto contro il Genoa dell'ex Ballardini. I biancocelesti non potranno perdere altri punti visto che il quarto posto al momento dista 5 punti. Quella di Marassi, come riporta Il Messaggero, non sarà una partita come le altre per Luis Alberto. L'epopea del Mago infatti iniziò proprio da lì. Era il 15 aprile del 2017 quando Inzaghi lo fece subentrare a dieci minuti dalla fine e lo spagnolo recuperò il risultato con un gran tiro dalla distanza. Il calciatore prese fiducia e Inzaghi capì il potenziale che aveva tra le mani. Nell'estate 2017 lo avrebbe trasformato nel calciatore che oggi conosciamo tutti. Dopo i gol contro il Napoli e il Milan, Luis Alberto sogna il terzo sigillo consecutivo proprio al Ferraris, il teatro del suo primo gol in biancoceleste.