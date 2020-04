Il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha concesso una lunga intervista a Lazio Style Radio: "Mi mancano troppo il campo e il pallone. La testa è rimasta sul campionato, non è colpa nostra questa crisi. La mentalità deve rimanere quella che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo continuare a lottare".



ASSIST E GOL - "Quali preferisco? I tre punti (ride, ndr). Immobile dovrà farmi un regalo e spendere un po' di soldi, ha più anni e ne ha di più in banca: magari mi prende un rolex (ride, ndr). Spero che faccia 40 gol il prima possibile".



PARTITA DELLA SVOLTA - "Quella dopo Lazio-Atalanta, in quella settimana abbiamo giocato e vinto contro Fiorentina, Torino e Milan, da lì è cambiato tutto".



SUPERCOPPA - "Le emozioni ci sono perché abbiamo vinto la Supercoppa, ma non mi è piaciuto giocare lì. Nel calcio devono esserci i tifosi, avrei preferito giocare in casa della Juve... Questo sport non è solo per noi giocatori, è per tutti. Quando si gioca in un paese così lontano non è la stessa cosa, è tutto più strano, anche i festeggiamenti dopo la partita. Noi però non possiamo farci niente, è una questione di soldi".