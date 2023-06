Finalmente decisivo. Dopo una prima parte di stagione in cui Luis Alberto era apparso spesso fuori dal gioco della Lazio, molte volte addirittura messo in panchina da Maurizio Sarri, gli ultimi mesi hanno mostrato un nuovo volto del Mago. Coinvolto, centrale, disposto al sacrificio. E, come sempre, protagonista di grandi giocate: gol e assist che hanno contribuito in maniera fondamentale al secondo posto in classifica dei biancocelesti.



TRA RINNOVO E ADDIO - Una crescita testimoniata anche dalle parole dello stesso Sarri, che ha sottolineato l'importanza del fantasista spagnolo nei suoi schemi. Una crescita notata anche dagli altri club, alcuni dei quali si sono già fatti avanti con l'entourage di Luis Alberto per presentare offerte ricche dal punto di vista economico e sportivo. Per questo motivo nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra gli agenti del fantasista e Claudio Lotito, per capire se la Lazio sia disposta a venire incontro al suo numero 10, alzando l'ingaggio da circa 3 milioni e magari allungandone il contratto oltre l'attuale scadenza, fissata al 2025. Un primo faccia a faccia, a cui ne seguiranno altri. Per capire se il Mago continuerà a essere al centro della Lazio servirà aspettare.