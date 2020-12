Archiviata la sfida contro il, nonostante l’entusiasmo per l’approdo agli ottavi di finale diè tempo già di rifinitura in casa. Appuntamento intorno alle ore 15:30 quest’oggi per preparare un’altra battaglia. Domani sera allo stadioalle 20:45 arriverà l’, squadra molto ben organizzata come detto dain conferenza stampa e come si evince dalla classifica (16 punti e solo 8 gol subiti). Nonostante vigilia, prove tattiche a intermittenza quest’oggi. Ancora una volta il tecnico piacentino ha mischiato le carte. Al momento tra i pali rimane in vantaggiosu Strakosha. Davanti a lui spazio per(nonostante sul centrodestra sia stato provato Parolo),. Sulla linea mediana, da destra verso sinistra provati. Infine, in attacco accanto adavanza la candidatura diLa notizia del giorno è l’assenza di. Il Mago, poiché sta giocando ogni partita, non è al 100%. Per questo motivo è molto probabile che col Verona riposerà dal 1’, anche se. Mentre la squadra si allenava questo pomeriggio, sul secondo campo del Lazio Training Center si sono visti. Differenziato con gli scarpini per l’ex Fenerbahce. Potrebbe rientrare anche prima del previsto. Lo spagnolo dal canto suo al massimo potrà andare in panchina contro il Verona. Infine, oltre a Luis Alberto non si è visto in campo neanche capitan, il quale però si sta allenando all’interno di Formello.: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile.: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Parolo, Djavan Anderson, Escalante, Cataldi, Luis Alberto, Pereira, Correa.: Inzaghi.