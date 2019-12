Ieri sera Luis Alberto è stato protagonista assoluto della clamorosa rimonta in pochi minuti della Lazio sul Cagliari, grazie al suo gol al 93’. Il trequartista spagnolo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “La nostra testa è cambiata, vogliamo vincere tutto. Abbiamo trovato la mentalità giusta e dobbiamo mantenerla fino alla fine della stagione. I nostri tifosi ci devono supportare sempre, devono essere l’uomo in più in campo. Non siamo solo undici titolari, tutti sono pronti a giocare e lo abbiamo dimostrato. Ora testa alla Supercoppa, domenica servirà un grande prestazione per portarla a casa”.