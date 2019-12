Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato del suo presente e del suo futuro alla trasmissione radiofonica El Transistor: "Andare a Euro 2020 è un mio obiettivo, ovviamente. Voglio far parte della rosa della Spagna e per raggiungere tale traguardo darò tutto me stesso, ma la scelta non dipende da me. Sarà Luis Enrique a decidere chi saranno i convocati”.



Hai mai pensato di tornare al Siviglia?

"In estate non siamo mai stati vicini all'addio, né dal mio punto di vista, né da quello della Lazio. Ho ancora due anni di contratto, ma nel calcio non si sa mai. Per ora sto bene qui e non voglio pensare a nient'altro. Voglio solo godermi il momento, poi si vedrà. Sarà la società a decidere se vendermi o farmi restare, ma alla Lazio mi sento apprezzato".