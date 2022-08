Resta incerto il futuro alladi. Il calciatore continua a desiderare il, ma fino a oggi non c'è stata nessuna offerta dagli spagnoli.nel frattempo spinge il club per portare comunque a Roma, come rinforzo a centrocampo. Senza introiti dalle cessioni però il serbo non può arrivare.Il Mago, nonostante il lavoro svolto con abnegazione sin dall'inizio ad Auronzo e continuato nei giorni scorsi,Nelle amichevoli, pur contro squadre di basso livello, non ha impressionato. Nemmeno sfigurato, certo, ma. Con i biancocelesti ha un contratto fino al 2025. Non vuole andare via a tutti i costi, maPer questo, negli ultimi giorni, avrebbe fatto intendere alla società - in caso ci fossero possibilità concrete - di. Il punto però è proprio questo: passi avanti ancora non ce ne sono stati. Il ds degli spagnoli,- che continua a ripetere che gli obiettivi primari del club biancorosso sono un centrale e un terzino - aveva provato a proporre la contropartitaper abbassare le richieste di Lotito. Niente da fare. Ipotesi accantonata da tempo.. Anche perché poi ne dovrebbe girare il 30% al Liverpool. Nelle ultime ore sembra siano allo studio formule alternative , ma al momento di concreto per sbloccare l'impasse c'è poco.Il rischio di andare al muro contro muro in ogni caso non è nell'interesse, né nelle volontà di nessuno., anche se già dall'anno scorso è chiaro come tra i due non ci sia un rapporto idilliaco. Per questo il tecnico - che nelle ultime due amichevoli ha fatto partire Luis Alberto dalla panchina - freme per avereDipendesse dal mister sarebbe già a Roma, considerando che tra Lazio e Verona un accordo di massima c'è già. Ma prima di dare 18 milioni a Setti per pagare il cartellino del talento classe '01. Gli esuberi da piazzare sono ancora molti e comunque probabilmente non basterebbero (perché ci sarebbe anche il terzino sinistro da prendere, ndr).. L'operato della società sul mercato lo ha soddisfatto fin qui, ma sa che senza l'addio dell'ex Liverpool molto difficilmente vedrà realizzarsi questo suo ultimo grande desiderio.