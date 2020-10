Dopo 48 ore dal match contro la Sampdoria è già vigila Champions per la Lazio. Ebbene sì, perché domani alle ore 21:00 i biancocelesti allo stadio Olimpico affronteranno il Borussia Dortmund. Nella rifinitura di oggi i fari saranno puntati su Luiz Felipe. Il brasiliano, come riporta Il Corriere dello Sport, è fermo dallo scorso 12 settembre e potrebbe recuperare per la sfida contro i gialloneri. A quel punto potrebbe riprendersi il suo posto sul centrodestra, con Acerbi e Hoedt che completerebbero il terzetto arretrato.