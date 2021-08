Tra i titolarissimi della Lazio che al momento sono in attesa di rinnovare vi è Luiz Felipe. Il centrale brasiliano è già al centro del progetto di Sarri, ma al momento non ci sono novità sul suo rinnovo. Il contratto del numero 3 biancoceleste scade a giugno 2022. Come riporta Il Corriere dello Sport l'intenzione del club capitolino è quella di trovare l'accordo per il prolungamento col calciatore, ma l'intesa dipenderà anche dalle richieste. L'estate scorsa Luiz Felipe era finito nel mirino del Barcellona.